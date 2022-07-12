لحظة بلحظة… مستجدات العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا

وسائل إعلام روسية: انفجار في مستودعات الأسمدة المعدنية لمدينة نوفا كاخوفكا في خيرسون جراء اعتداءات وقصف من قبل القوات الأوكرانية ما أدى إلى مقتل 7 أشخاص وإصابة 40 آخرين وتضرر كبير في البنية التحتية للمدينة