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لحظة بلحظة… مستجدات العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا

2022-07-12

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الدفاع الروسية: 70 سفينة أجنبية عالقة في الموانئ الأوكرانية

موسكو-سانا أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن 70 سفينة أجنبية من 16 دولة عالقة في الموانئ …

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