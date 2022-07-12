12 تموز 1921- اندلاع ثورة الريف في المغرب بقيادة عبد الكريم الخطابي على الاحتلالين الإسباني والفرنسي

دمشق-سانا

1191- ملك إنكلترا ريتشارد قلب الأسد يتمكن من دخول عكا لتسقط المدينة في يد الصليبيين.

1912- فرنسا تعلن ان المغرب محمية فرنسية.

1917- الألمان يستخدمون غاز الخردل القاتل لأول مرة في التاريخ وذلك في الحرب العالمية الأولى.

1921- إندلاع ثورة الريف في المغرب بقيادة عبد الكريم الخطابي على الاحتلالين الإسباني والفرنسي.

1957- الطبيب الأمريكي لوري بورني يكشف عن الأدلة العلمية التي تؤكد العلاقة بين التدخين والإصابة بسرطان الرئة.

1960- فرنسا توافق على استقلال كل من النيجر وتشاد وفولتا العليا وساحل العاج وأفريقيا الوسطى.

1996- إعادة انتخاب الرئيس إدريس ديبي رئيسا لجمهورية تشاد.

1998- المنتخب الفرنسي لكرة القدم يفوز ببطولة كأس العالم المقامة على أرضه بعد تغلبه على بطل العالم المنتخب البرازيلي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

2013- حادث قطار بريتني يخلف ستة قتلى ونحو 30 جريحا في ضواحي العاصمة الفرنسية باريس.

من مواليد هذا اليوم..

1596- ميخايل رومانوف.. قيصر روسيا.

1904- بابلو نيرودا.. شاعر من تشيلي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1971.

1931- إريك آيفيس.. مؤءرخ بريطاني.

من وفيات هذا اليوم..

1536- دسيدريوس إراسموس.. فيلسوف هولندي.

1645- ميخايل رومانوف.. قيصر روسيا.

1931- لارس أولف ناثان سود بريلوم.. رجل دين سويدي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1930.

أعياد ومناسبات..

عيد الاستقلال في ساو توميه وبرينسيب.

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