ميزينتسيف: قوات نظام كييف تخطط لتفجير مدرسة في سلافيانسك واتهام الجيش الروسي بذلك

موسكو-سانا

كشف رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي ميخائيل ميزينتسيف عن تخطيط قوات نظام كييف لتفجير مدرسة زراعية في مدينة سلافيانسك بجمهورية دونيتسك الشعبية واتهام القوات الروسية بذلك.

ونقل موقع قناة روسيا اليوم عن ميزينتسيف قوله في تصريح اليوم إن النازيين الأوكرانيين فخخوا مبنى مدرسة زراعية وتحت ذريعة ضمان الأمن تم احتجاز سكان المناطق السكنية القريبة حيث انهم يخططون لتفجير المبنى عندما تبدأ القوات الروسية في قصف المنشآت العسكرية في المدينة.

وأضاف ميزينتسيف إنه بعد ذلك تخطط كييف لاتهام القوات الروسية بشن ضربات عشوائية على أهداف سلمية.