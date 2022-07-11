سورية تشارك في الأولمبياد العالمي للفيزياء

دمشق- سانا

بمشاركة سورية انطلقت اليوم منافسات الأولمبياد العالمي للفيزياء لعام 2022 الذي تنظم سويسرا دورته الـ 52 “عن بعد” على مدى خمسة أيام بمشاركة 375 طالباً وطالبة يمثلون 75 دولة من أنحاء العالم.

وذكرت هيئة التميز والإبداع في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن فريق الأولمبياد الذي يشارك في المنافسات من مقر الهيئة بدمشق يضم كلا من الطلاب سلمان محمد آجي من الصف الثالث الثانوي من المركز الوطني للمتميزين وعلاء منذر حسين من الصف الثالث الثانوي من المركز الوطني للمتميزين وعمار ياسر رجب من الصف الثالث الثانوي من مدرسة الشهيد الكميت بليدي للمتفوقين في اللاذقية وعمار وائل علي من الصف الثالث الثانوي من مدرسة الشهيد يونس بلال من اللاذقية ومحمد زاهر عيروض من الصف الثاني الثانوي من مدرسة الباسل بحلب.

وتتضمن منافسات الأولمبياد اختبارين “عملي” أقيم اليوم مدته 5 ساعات متواصلة واختبار “نظري” يقام يوم الأربعاء القادم مدته أيضا 5 ساعات متواصلة.

وبالتزامن مع هذه المشاركة يشارك فريق الأولمبياد العلمي السوري للرياضيات في الأولمبياد العالمي للرياضيات بدورته الـ 63 التي تستضيفها النرويج فيما يشارك فريق الأولمبياد العلمي السوري لعلم الأحياء في الأولمبياد العالمي لعلم الأحياء بدورته الـ 33 التي تقام في أرمينيا.

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