الاتحاد الأوروبي يحذر من تزايد المخاطر على الاقتصاد في حال قطع الغاز الروسي عن أوروبا

بروكسل- سانا

حذر مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية باولو جينتيلوني من تزايد المخاطر على الاقتصاد في حال قطعت روسيا إمدادات الغاز إلى أوروبا.

ونقلت وكالة رويترزعن جينتيلوني قوله اليوم خلال اجتماع دوري لمجموعة اليورو إن المخاطر على الاقتصاد في تزايد بينما قد تقطع روسيا إمدادات الغاز إلى أوروبا وإن بروكسل قد تتبنى عددا من التدابير لتقليل ضغوط التضخم من واردات الغاز بما يشمل تحديد سقوف للأسعار إلا أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن ذلك حتى الآن.

بدوره بين فالديس دومبروفسكيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية إن الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي قدمت تحديثا لتوقعاتها الاقتصادية يظهر تباطؤا في النمو وزيادة في التضخم.

بينما أكدت وزيرة المالية الهولندية سيغريد كاغ أن التضخم مبعث قلق رئيسي وأنه سيبقى عند مستويات مرتفعة العام القادم أيضا.

وكانت المفوضية الأوروبية خفضت منتصف أيار الماضي توقعاتها للنمو للدول التسع عشرة التي تتشارك في اليورو إلى 7ر2 بالمئة هذا العام نزولا من 0ر4 بالمئة كانت توقعتها في شباط المنصرم وإلى 3ر2 بالمئة العام القادم في حين أشارت التقديرات الى أن التضخم سيبلغ 1ر6 بالمئة هذا العام في ارتفاع كبيرعن التقديرات السابقة البالغة 5ر3 بالمئة.

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