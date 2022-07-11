نهى بشور… وجه ثقافي أسس كورال حلم وحنين بطرطوس

طرطوس-سانا

من عائلة تهتم بالعلم والثقافة نشأت نهى بشور ودرست في مدرسة اللاييك بدمشق متابعة دراستها لتحصل على إجازة في طب الأسنان من جامعة دمشق عام 1991 كما تعلمت أصول العزف على آلة الكمان على مدى 6 سنوات في المعهد العربي للموسيقا بدمشق المعروف بمعهد صلحي الوادي للموسيقا.

بدأ شغفها بالموسيقا والغناء منذ الطفولة وخاصة للسيدة فيروز وتأثرت بأسلوبها وأدائها الفني الغنائي ما كان له أكبر أثر في اهتماماتها الفنية لاحقا وبعد استقرارها في مسقط رأسها بمنطقة صافيتا تابعت حياتها العملية كطبيبة أسنان في عيادتها الخاصة وكموظفة في المنطقة الصحية لكنها لم تنس حلمها الفني لتأسس كورال حلم وحنين.. “حلم للأطفال وحنين

للكبار” عام 2008 الذي يضم حالياً أكثر من 120 مغنياً من مختلف الأعمار مقسمين إلى 4 مجموعات بحسب فئاتهم العمرية.

ويعتمد الكورال على أسس أكاديمية مبنية على التوزيع الهارموني متعدد الأصوات وبإشراف أساتذة مختصين من خريجي كلية الموسيقا أو المعهد العالي للموسيقا لايصاله الى مستوى عال وحضور متميز وفق بشور التي بينت في حديثها لسانا ان الكورال قدم حفلاته في مختلف المحافظات لتنتقل مع أطفال كورال حلم للغناء في بيلاروسيا عام 2019 بأسلوب “الأكابيللا” من دون آلات موسيقية موزع على ثلاثة أصوات حيث نال اعجاب وتقدير الجمهور لصعوبته وخاصة بالنسبة لأعمار اطفال الكورال الصغيرة.

واحتفى الكورال بالعديد من عمالقة الفن عبر حفلاته التي أقامها بطرطوس وعدد من المحافظات ودار الأوبرا بدمشق فأقام عام 2009 مهرجان “فيروز والأخوين رحباني” ليكرم عام 2015 الموسيقار فريد الاطرش ومهرجان زياد رحباني عام 2019 وقدم عام 2021 حفله التكريمي للراحلة القديرة ميادة بسيليس وقدم فيه مجموعة منوعة من أغانيها بأسلوب كورالي جديد.

أسست بشور مهرجان “برج وبحر” الذي استضاف أهم الموسيقيين السوريين ليقدموا تجاربهم كسابقة خارج العاصمة دمشق واستطاع الجمع بين مفهومي النخبة والشعبية.

وكرمت بشور عام 2018 من قبل وزارة الثقافة لإسهامها بتنشيط الحياة الثقافية في محافظة طرطوس إضافة إلى تكريمها في المهرجانات التي دعيت إليها وشاركت فيها.

ولم يقتصر نشاطها الثقافي على تأسيس الكورال وإيصاله إلى مكانة فنية مرموقة ومتميزة فأسست جمعية نادي صافيتا السينمائي بداية عام 2013 والذي استمر على مدى سنتين بتقديم عروض سينمائية دورية اسبوعياً في المركز الثقافي في صافيتا ليركز فيما بعد على العروض الجماهيرية لأهم وأحدث الأفلام السورية واستضاف أهم الفنانين السوريين أمثال دريد لحام وباسل الخطيب وسلاف فواخرجي وديمة قندلفت وغيرهم.

لم يمنع بشور زواجها وإنجاب ابنتيها ليال وديالا من أن تطور مشروعها الفني الذي أسسته منذ 15 عاماً بالجهد الصادق في العمل والإرادة مع المثابرة لتحقق التميز بالفن رغم النقص الكبير بالامكانيات والظروف الصعبة مادياً واجتماعياً التي رافقت بداياته.

فاطمة حسين