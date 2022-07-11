أجواء العيد في اللاذقية

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
مباحثات سورية إيرانية في مجال التنمية الاقتصادية والعمرانية والإنتاجية
2022-07-11
سورية تشارك في الأولمبياد العالمي للرياضيات وعلم الأحياء – دمشق
2022-07-10
الاتحاد الوطني لطلبة سورية يشارك في مهرجان عموم قبرص الـ 34 للشباب والطلبة
2022-07-09
الصين: يجب إنهاء آلية إيصال المساعدات عبر الحدود واحترام سيادة سورية
2022-07-09
بوليانسكي: مشروع القرار الغربي حول المساعدات يتجاهل مصالح سورية
2022-07-08
روسيا تستخدم الفيتو ضد مشروع قرار غربي لتمديد إيصال المساعدات عبر الحدود .. صباغ: سورية مستعدة للمشاركة بأي جهد بناء لتخفيف معاناة مواطنيها
2022-07-08
إقبال لافت على الجناح السوري في معرض (المدن المتوائمة مع العاصمة الإيرانية)
2022-07-08
محليات
طقس الغد.. الحرارة حول معدلاتها وأجواء سديمية على بعض المناطق
2022-07-11
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل: جهود مستمرة لدعم العمل الأهلي المتعلق بتمكين ذوي الإعاقة
2022-07-11
وفاة 3 أشخاص وإصابة آخرين جراء حادث سير على طريق صافيتا
2022-07-11
عبر بوابة مركز خدمة المواطن… الداخلية تطلق خدمة إلكترونية للحصول على جواز السفر
2022-07-11
أوائل الثانوية بدمشق: المرتبة الأولى مسؤولية للبقاء في المراكز المتقدمة
2022-07-11
الحرارة حول معدلاتها والجو بين الصحو والغائم جزئياً
2022-07-11
تحديد ساعات عمل محطات الوقود التي تبيع بسعر التكلفة باللاذقية
2022-07-10
رياضة
منتخب سورية يلتقي نظيره الإيراني بعد غد في بطولة كأس آسيا لكرة السلة للرجال
2022-07-11
حرمان اللاعبة الكازاخية ريباكينا من تحسين تصنيفها العالمي بذريعة العقوبات على روسيا
2022-07-11
مواهبه متعددة.. الطفل محمد صالح مشروع بطل رياضي وموسيقي وثقافي
2022-07-11
رئيس نادي الجلاء: وصول فريقنا إلى (الفاينال فور) تتويج لمشروعنا الرياضي
2022-07-11
منافسات قوية في بطولة اللاذقية بالكيك بوكسينغ
2022-07-11
لوكلير يفوز بسباق جائزة النمسا الكبرى لـ (الفورمولا 1)
2022-07-11
الصربي نوفاك ديوكوفيتش يحرز لقب ويمبلدون للمرة السابعة
2022-07-10
اقتصاد
اليورو يهبط لأدنى مستوى في 20 عاماً ويقترب من الدولار
2022-07-11
الروبل يسجل أعلى مستوى في أسبوع أمام الدولار
2022-07-11
انخفاض بورصة وول ستريت وسط مخاوف بشأن الأرباح
2022-07-11
ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا مجدداً
2022-07-11
بدء قلع بذار البطاطا ضمن البيوت الشبكية للمشروع الوطني بالسويداء
2022-07-11
صحيفة ألمانية: الاقتصاد الأمريكي يتجه نحو ركود حتمي
2022-07-11
شركة فورد تشاينا المحدودة تسحب 60 ألف عربة من السوق الصينية
2022-07-11
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الشريط الأخباري
مباحثات سورية إيرانية في مجال التنمية الاقتصادية والعمرانية والإنتاجية
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل: جهود مستمرة لدعم العمل الأهلي المتعلق بتمكين ذوي الإعاقة
الاحتلال الأمريكي يدخل 43 آلية لدعم قواعده في منطقة الجزيرة
عبر بوابة مركز خدمة المواطن… الداخلية تطلق خدمة إلكترونية للحصول على جواز السفر
أجواء العيد في اللاذقية
2022-07-11
تصوير : مجد سليمان
من أجواء العيد في اللاذقية
2022-07-11
salam
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