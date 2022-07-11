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أنشطة صيفية في مركز الشيخ سعد الصحي بطرطوس

2022-07-11

طرطوس-سانا

إضافة للخدمات الطبية يقدم مركز بلدة الشيخ سعد الصحي بطرطوس للمواطنين في كل عام أنشطة صيفية مجانية متنوعة للأطفال وذلك بالتعاون مع فعاليات شعبية ومحلية.

وبين رئيس المركز الدكتور عيسى حسين لمراسلة سانا أن الأنشطة الصيفية التي تتم بالتنسيق مع مديرية الصحة وتستهدف فئة الأطفال تتضمن تعليم قواعد لعبة الشطرنج والرسم والمطالعة وإقامة المسابقات والمعارض التشجيعية لتنمية مواهب الأطفال موضحاً أن الهدف من هذه الأنشطة في المركز تحويله إلى مركز مجتمعي ولا سيما في ظل عدم وجود مركز ثقافي في البلدة حيث يستقطب عدداً كبيراً من الأطفال يفوق 150 طفلاً.

وعبر الطفل نوار إيهاب 11 عاماً وهو ابن شهيد عن سعادته بالأنشطة التي شارك بها مع أخيه في المركز والفائدة التي حققها من جلسات لعبة الشطرنج فيما تشارك زينب نديم دلول 10 سنوات بنشاط الرسم منذ أكثر من سنتين لتتعلم اساسياته وتمضي مع صديقاتها خلال العطلة الصيفية أوقات ممتعة ومفيدة.

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