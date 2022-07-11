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قوات الاحتلال تعتدي على ممتلكات الفلسطينيين قرب سلفيت

أرشيف

2022-07-11

القدس المحتلة-سانا

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم على ممتلكات الفلسطينيين قرب مدينة سلفيت بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة القليعة شرق بلدة دير بلوط غرب المدينة واعتدت على الفلسطينيين وممتلكاتهم واستولت على جرافة.

واعتدى مستوطنون إسرائيليون اليوم على أراضي الفلسطينيين في منطقة السهل بين أراضي بلدتي ترمسعيا والمغير شمال شرق مدينة رام الله واقتلعوا 450 شجرة بينها أشجار زيتون وهدموا ممتلكات الفلسطينيين.

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