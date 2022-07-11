منافسات قوية في بطولة اللاذقية بالكيك بوكسينغ

اللاذقية-سانا

اختتمت بطولة اللاذقية بالكيك بوكسينغ لفئات الناشئين والشباب والرجال التي أقامتها اللجنة الفنية للعبة بصالة ملعب الباسل بمشاركة الأندية والمراكز التدريبية التي تمارس اللعبة بالمحافظة.

وتوج بالمركز الأول بفئة الناشئين بأسلوب اللايت كونتاكت بوزن 37 كغ حمزة اسماعيل وبوزن 42 كغ خضر ضعون وبوزن 47 كغ عبد الله أحمد وبوزن 52 كغ زيد رومية وبوزن 57 كغ حيدر صبيح وبوزن 62 كغ مهدي قنوع وبوزن 69 كغ حيدر حمادة بوزن زائد 69 كغ علي سلوم.

وفي فئة الشباب فاز بالمركز الأول بأسلوب آللايت كونتاكت بوزن 51 كغ غدير هيفة وبوزن 54 كغ غفار أحمد وبوزن 57 كغ الحسن قزق وبوزن 60 كغ مروان محمد وبوزن 63 كغ علي جحجاح وبوزن 67 كغ وحيد زيني وبوزن 71 كغ محمد بشار سلامة فيما توج بالمركز الأول بأسلوب قتال النقطة بوزن 57 كغ الحسن قزق وبوزن 63 كغ محمود ملحم وبوزن 69 كغ ربيع سميه وبوزن 74 كغ جعفر رمضان وبوزن 79 كغ أديب زرعة وبوزن 84 كغ نصر هيفا.

وحقق المراكز الأولى في منافسات فئة الرجال بأسلوب اللايت كونتاكت بوزن 54 كغ أمثل سلوم وبوزن 60 كغ أحمد خضرة وبوزن 63 كغ عمر ناصر وبوزن 67 كغ ضياء قزق وبوزن 71 كغ بلال عبد الرحيم وبوزن 74 كغ الليث اسماعيل وبوزن 79 كغ محمود حلوم وبوزن 84 كغ شحادة صوان وبوزن 89 كغ ابراهيم علي وبوزن زائد 89 كغ وائل حبيب بينما حصل على المراكز الأولى في منافسات قتال النقطة بوزن 57 كغ زين عجيب وبوزن 63 كغ جعفر صقر وبوزن 69 كغ علي حمود وبوزن 74 كغ علي حسن وبوزن 79 كغ محمد محشو وبوزن 84 كغ عهد عثمان وبوزن فوق 84 كغ يونس جبيلي.

وفي تصريح لـ سانا قال رئيس اللجنة الفنية للعبة إن البطولة تميزت بالقوة والإثارة لأن المشاركة فيها كانت كبيرة أكثر من فئة الإناث التي سبقتها وأفرزت مواهب وخامات جيدة سيتم ضمها لمنتخب المحافظة الذي سيشارك في بطولة الجمهورية وسينافس بقوة على المراكز المتقدمة.

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