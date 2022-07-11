الطيران الروسية تمدد حظر الرحلات في مطارات جنوب ووسط البلاد

موسكو-سانا

مددت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية نظام حظر الطيران في مطارات وسط وجنوب روسيا حتى الـ 18 من الشهر الحالي.

وجاء في بيان نشرته الوكالة على موقعها الرسمي اليوم “تم تمديد نظام القيود على الرحلات الجوية لـ 11 مطاراً في جنوب ووسط روسيا حتى الـ 18 من تموز 2022”.

وأوضحت الوكالة أن سائر المطارات الروسية الأخرى لا تزال تعمل بنظام عادي.

وتم إجراء الحظر على الطيران في عدد من مناطق وسط وجنوب روسيا في الـ 24 من شباط الماضي بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس ومنذ ذلك الوقت تم تمديد الحظر عدة مرات.

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