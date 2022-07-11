مقتل خمسة أشخاص بهجوم إرهابي في شمال بوركينا فاسو

واغادوغو-سانا

قتل خمسة أشخاص جراء هجوم إرهابي على مفرزة عسكرية في بارسالوغو شمال بوركينا فاسو.

ونقلت وكالة فرانس برس عن رئاسة أركان الجيش في بوركينا فاسو قولها في بيان: إن مجموعة إرهابية مسلحة هاجمت مفرزة بارسالوغو العسكرية بالتزامن مع هجوم مجموعة إرهابية أخرى على مدنيين في المنطقة نفسها ما أسفر عن مقتل خمسة مدنيين بينهم طفل وإصابة ثمانية عسكريين بجروح مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى المشفى لتلقي العلاج.

وأضافت رئاسة الأركان في بيانها أنه: تم على الفور تنفيذ عمليات جوية وبرية لتعقب الإرهابيين حيث تم استهداف مجموعة من الإرهابيين كانت تحاول الانسحاب إلى قاعدة إرهابية تقع في بانغميوغو بالقرب من بارسالوغو لافتة إلى أنه تم تحييد عدد من الإرهابيين وتدمير تلك القاعدة.

وتزايد في الآونة الأخيرة عدد الهجمات المسلحة من قبل جماعات مرتبطة بتنظيمي “القاعدة” و”داعش” الإرهابيين شمال بوركينا فاسو وأدت هذه الاعتداءات إلى مقتل نحو ألفي شخص وتشريد مليونين آخرين منذ عام 2015.

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