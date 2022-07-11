دونيتسك: مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 11 آخرين بقصف أوكراني

دونيتسك-سانا

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب 11 آخرون بجروح جراء قصف قوات نظام كييف لمنطقة شاختيورسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن رئيس جمهورية دونيتسك دينيس بوشيلين قوله في منشور على قناته عبر تيليغرام اليوم: إن قوات نظام كييف قصفت منطقة شاختيورسكي ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 11 آخرين بجروح وفقدان أربعة آخرين.

وكان إدوارد باسورين نائب قائد قوات جمهورية دونيتسك الشعبية أعلن يوم الجمعة الماضي مقتل ثلاثة من عناصر القوات وإصابة آخرين خلال تأدية واجبهم بالدفاع عن أراضي الجمهورية.

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