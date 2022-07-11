إصابة 29 شخصاً جراء اندلاع حرائق غابات في البرتغال

لشبونة-سانا

أصيب 29 شخصاً بحروق جراء اندلاع حرائق غابات في البرتغال.

ونقلت وكالة اسوشيتد برس عن السلطات المحلية قولها في بيان إن الحرائق اجتاحت غابات البرتغال تزامناً مع موجة حر شديدة تشهدها البلاد ما أدى إلى إصابة 29 شخصاً بينهم 12 من رجال الإطفاء خلال عملية إخمادهم للحرائق.

ويعمل أكثر من ثلاثة آلاف رجل إطفاء بمساندة 30 طائرة على إخماد تلك الحرائق في الوقت الذي أعلنت فيه السلطات حالة التأهب القصوى والتي ستستمر حتى يوم الجمعة المقبل.

وتسببت الحرائق التي امتدت عبر الحدود في إسبانيا بإجلاء 30 شخصاً من منازلهم كإجراء احترازي في حين انتشر نحو 115 من رجال الإطفاء تدعمهم مروحيات وطائرات بالقرب من قرية “الـ رونكيلو”.

وأطلقت عدة دول أوروبية الشهر الماضي تحذيرات من موجات حر قاسية مع ارتفاع درجات الحرارة لديها إلى مستويات قياسية بسبب تغيرات المناخ وظاهرة الاحتباس الحراري.

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