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إصابة خمسة أشخاص جراء إطلاق نار بولاية نيويورك الأمريكية

2022-07-10

واشنطن-سانا

أصيب خمسة أشخاص بجروح بعضهم إصاباتهم بالغة في إطلاق نار بمدينة بروكلين في ولاية نيويورك الأمريكية اليوم.

ونقلت شبكة فوكس نيوز عن متحدث باسم إدارة شرطة نيويورك قوله: إن إطلاق نار وقع في حي كوني ايلاند أثناء حفلة ما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص بجروح تم نقلهم إلى المشفى بعضهم في حالة حرجة.

وأضاف المتحدث: إنه لم تتم أي اعتقالات على خلفية الحادثة بينما لاتزال التحقيقات جارية لمعرفة ملابساتها.

وقتل شخصان في وقت سابق اليوم بإطلاق نار بمدينة ميلووكي في ولاية ويسكونسن الأمريكية.

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