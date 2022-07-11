سورية تشارك في الأولمبياد العالمي للرياضيات وعلم الأحياء- فيديو

دمشق-سانا

تشارك سورية في الأولمبياد العالمي للرياضيات IMO لعام 2022 في دورته الـ 63 التي تستضيفها النرويج وتنطلق منافساته غداً وتستمر حتى السادس عشر من شهر تموز الجاري.

وذكرت هيئة التميز والإبداع في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن فريق الأولمبياد العلمي السوري للرياضيات يضم كلا من الطلاب بانة مهنا من الصف الأول الثانوي بمدرسة النخبة الخاصة بحلب وحيدر قاسم من الصف الأول الثانوي بمدرسة المتفوقين الأولى بحمص وسارية رمضان من الصف الثاني الثانوي بمدرسة السعادة الخاصة بدمشق وماري نويل سيف عسكر من الصف الثاني الثانوي بمدرسة الشهيد فهيم محمد.

كما يضم الفريق الطالبين محمد علي عبد الله حورية من الصف الثاني الثانوي بمدرسة السعادة الخاصة في دمشق ومصطفى عكش من الصف الثالث الثانوي من مدرسة جرير للبنين بحلب.

ويشرف على الفريق كل من الدكتور عمران قوبا رئيس اللجنة العلمية للرياضيات في الأولمبياد العلمي السوري والدكتور محمد خضور عضو اللجنة العلمية للرياضيات في الأولمبياد العلمي السوري.

كما تشارك سورية في الأولمبياد العالمي لعلم الأحياء IBO لعام 2022 في دورته الـ 33 الذي يقام في أرمينيا خلال الفترة ما بين 10 و18 تموز الجاري.

ويضم فريق الأولمبياد العلمي السوري لعلم الأحياء كلا من الطلاب باسل حسن كنجو من الصف الثالث الثانوي من المدرسة الوطنية الخاصة بحلب وعبد الله بسام جداع من الصف الثاني الثانوي من مدرسة المتفوقين الأولى بحمص وعدنان ريحاوي من الصف الثالث الثانوي من مدرسة السودا بطرطوس ولاوند بيرم من الصف الثاني الثانوي من مدرسة الباسل المختلطة بحلب.

ويشرف على الفريق كل من الدكتور عبد السميع هنانو رئيس اللجنة العلمية لعلم الأحياء في الأولمبياد العلمي السوري والدكتور محمد بشير عرنوس عضو اللجنة العلمية لعلم الأحياء في الأولمبياد العلمي السوري.

هيلانه الهندي

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