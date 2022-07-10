زاخاروفا تحذر الاتحاد الأوروبي من رد روسي مناسب بشأن نقل البضائع إلى كالينينغراد

موسكو-سانا

حذرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الاتحاد الأوروبي من رد روسي مناسب في حال لم يحل مشكلة نقل البضائع إلى كالينينغراد شمال غرب روسيا.

ونقلت وكالة نوفوستي عن زاخاروفا قولها في تصريح اليوم “نفذت الإدارات الروسية عملها المشترك بشأن إجراءات الرد ويجب على ما يسمى بشركائنا الغربيين وفي هذه الحالة على المفوضية الأوروبية والاتحاد الأوروبي أن يفهموا أن الساعة تدق وللصبر حدود.. لم يبلغهم أحد رسمياً بالتفاصيل ولكننا قلنا لهم مراراً علنا وبشكل مباشر إن الإجابة ستكون ملائمة”.

من جهة أخرى أشارت زخاروفا إلى أن المتحدث باسم البيت الأبيض مجبر على الكذب قائلة “إن ممثلي النظام الأمريكي المجرم الذي يزعزع الاستقرار في العالم يكذبون من أجل استعادة المواقع المتقدمة التي فقدها منذ زمن طويل”.

ولفتت زاخاروفا إلى أن المتحدثة السابقة باسم البيت الأبيض جين بساكي لم تغادر موقعها إلا بعد أن أجبرت كارين جان بيير التي حلت مكانها على القيام بتلك الأعمال القذرة.

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