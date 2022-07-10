إسبانيا تشهد ثاني أشد موجة حر هذا العام

مدريد-سانا

شهدت إسبانيا ارتفاعاً قياسياً بدرجات الحرارة في ثاني موجة حارة تجتاح البلاد خلال العام الجاري.

ونقلت رويترز عن مكتب الأرصاد الجوية في إسبانيا قوله “إن أعلى درجة حرارة مسجلة بلغت 43 درجة مئوية عند النهر الكبير بالقرب من إشبيلية جنوب البلاد وفي بطليوس باتجاه الغرب”.

وبحسب خبراء الطقس فإن درجات الحرارة ربما تصل إلى 44 درجة مئوية في قرطبة أو اكستريمادورا جنوب البلاد و 42 وسط وغرب البلاد خلال الأيام المقبلة حيث حذروا من أن اندلاع حرائق الغابات خلال الموجة الحارة يتزايد.

ولفت الخبراء إلى أن سحابة من الهواء الساخن قادمة من شمال أفريقيا دفعت درجات الحرارة إلى هذا الارتفاع وأن موجة الحر الخانق يمكن أن تستمر في معظم أنحاء البلاد حتى الرابع عشر من الشهر الجاري.

وشهدت إسبانيا الشهر الفائت ارتفاعاً قياسياً بدرجات الحرارة لم يسجل منذ 20 عاماً.

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