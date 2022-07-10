مؤسسة أبحاث السرطان في بريطانيا..11700 مريض بأورام الدماغ

لندن-سانا

كشفت مؤسسة أبحاث السرطان في بريطانيا ان هناك أكثر من 11700 مريض بأورام الدماغ في البلاد سنوياً.

ونقلت شبكة سكاي نيوز الإخبارية عن المؤسسة قولها “إن في بريطانيا أكثر من 11700 مريض كل عام أي ما يعادل 34 شخصاً كل يوم يتم تشخيص إصابتهم بورم في المخ بما في ذلك 500 طفل”.

وتعتبر أورام الدماغ السبب الرئيسي لوفيات السرطان لدى الأشخاص دون سن الأربعين الأمر الذي يرجعه العلماء إلى عوامل الخطر البيئية واستخدام الهاتف المحمول والاتصال بالمواد الكيميائية التي تعرض العمال مثل الرسامين ومصففي الشعر للخطر.

وتشمل الأعراض والعلامات التحذيرية الصداع وتشوش الرؤية وصعوبة الكلام أو تغيرات في الحركة على غرار السكتة الدماغية.

وعلى الرغم من أن الإقلاع عن التدخين وممارسة التمارين الرياضية وتناول الطعام الصحي يساعد في درء جميع أنواع السرطان إلا أن نمط الحياة لا يعتبر سبباً رئيسياً لأورام الدماغ.

وتشير الأبحاث إلى أن أورام الدماغ تقتل عدداً أكبر من الأطفال مقارنة بسرطان الدم وعدداً أكبر من الرجال الذين تقل أعمارهم عن 45 عاماً مقارنة بسرطان البروستات وعدداً أكبر من النساء دون سن 35 عاماً أكثر من سرطان الثدي.

وهناك أكثر من 130 نوعاً من أورام المخ التي تهدد الحياة بما في ذلك العديد من الأورام الحميدة ولكنها قاتلة إذا تركت دون علاج.

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