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الحرارة حول معدلاتها وفرصة لهطل زخات محلية على الساحل

2022-07-10

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أدنى بقليل لمثل هذه الفترة نتيجة تأثير امتداد للمنخفض الموسمي الهندي السطحي مترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً صيفياً عادياً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة لهطل زخات محلية خفيفة من المطر على المنطقة الساحلية وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والبادية.

الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة في المناطق الشرقية تثير الغبار في تلك المناطق والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة:

منطقة دمشق            34 / 19

المنطقة الجنوبية        32 / 18

المرتفعات الجبلية       28 / 17

المنطقة الوسطى        31 / 19

المنطقة الساحلية        27 / 21

المنطقة الشمالية        33 / 20

منطقة الجزيرة         40 / 24

المنطقة الشرقية        41 / 25

منطقة البادية           37 / 23.

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