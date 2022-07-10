متفوقو الثانوية العامة فى طرطوس: تفوقنا إنجاز وطني وحصيلة الدراسة اليومية الجدية

طرطوس-سانا

التفوق هو قدرة الفرد على الامتياز والتحصيل وهو ليس صفات وراثية بقدر ما هو نمط سلوكي مكتسب يقوم على الإرادة والتصميم والإصرار على تحقيق الهدف والمتفوقون في الدراسة أدركوا هذه الحقائق وتنبهوا إليها فحصدوا في امتحانات الشهادة الثانوية هذا العام كما في كل عام أعلى النتائج ليرسموا طريقهم إلى الحياة ومن هؤلاء المتفوقون أبناء طرطوس.

الطالبة نغم مفيد سليمان التي تفردت مع اثني عشر زميلاً لها بالحصول على الدرجة الكاملة في الفرع العلمي من مدرسة الشهيد إياد وسوف (وادي الشاطر) بينت لمراسلة سانا أنها بدأت التحضير منذ الصيف الماضي ونظمت وقتها وعملت على استثماره لحظة بلحظة من خلال الدراسة اليومية الجدية لمدة سنة كاملة.

نغم التي كان لأسرتها ومدرستها الدور الأكبر في تأمين الجو الداعم والمناسب للوصول إلى هذه الفرحة تتوجه بالنصح إلى كل طالب بأن يتحلى بالعزيمة والإصرار والثقة بالنفس وأن يبدأ عامه بوضع هدف أمام عينه يسعى إليه ويجتاز كل العقبات.

الطالبة جلنار خضور من سكان حى المروج فى بانياس الحاصلة على 2380 بالفرع العلمي تتحدث عن هدفها الذي سعت لتحقيقه منذ بداية العام من خلال متابعة دروسها ومتابعة معلميها لتدرس كل درس بدقة مع تنظيم وقتها وممارسة هواياتها وتجد أن على كل طالب أن يتمسك بالثقة والتفاؤل ويبتعد عن التوتر ليصل إلى مبتغاه وهذا ما أكده والدها يحيى خضور لافتاً إلى تفوق ابنته منذ صغرها ومتابعتها دروسها ضمن جو أسري داعم لها.

الطالب المتفوق وائل مزيد حسن من ثانوية المتفوقين بمجموع 2891 الفرع العلمي يصف طريق التفوق بالصعب ولكن نهايته تحقيق الحلم بالاعتماد على الجد والصبر ومساعدة الأهل والمدرسة.

الطالب المتفوق بهجت معن ميهوب الحاصل على 2395 دعا بدوره الطلاب المقبلين على امتحانات الشهادة الثانوية أن يهتموا بالمرحلة التي تسبق الشهادة فهى مرحلة تأسيس لها وتنظيم وقتهم لأنه ثمين جداً واللجوء إلى الأساتذة عند مواجهة أي صعوبة مع دور الأهل الداعم وهذا ما أكده والده الدكتور معن الذي تحدث عن التميز الذى اتسم به ابنه في طفولته الباكرة ومواكبة أسرته له ولاسيما والدته أسيمة وهي مهندسة زراعية ظلت ترافقه وتسهر على راحته وتخفف عنه القلق والتوتر.

المتفوق على حسن دعكور من ثانوية المتفوقين بطرطوس الفرع العلمي بمجموع قدره 2895 رأى أن التفوق معركة لإثبات الذات وهو ليس حالة فردية بل إنجاز وطني ولا سيما مع وجود البيئة المحفزة للنجاح وهذا ما قدمته له عائلته ومدرسته مع الإدراك التام لتوازن متطلبات العقل والروح والجسد للمضى نحو الأمام.

نجوى العلي

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