أجواء العيد في حمص

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
الاتحاد الوطني لطلبة سورية يشارك في مهرجان عموم قبرص الـ 34 للشباب والطلبة
2022-07-09
الصين: يجب إنهاء آلية إيصال المساعدات عبر الحدود واحترام سيادة سورية
2022-07-09
بوليانسكي: مشروع القرار الغربي حول المساعدات يتجاهل مصالح سورية
2022-07-08
روسيا تستخدم الفيتو ضد مشروع قرار غربي لتمديد إيصال المساعدات عبر الحدود .. صباغ: سورية مستعدة للمشاركة بأي جهد بناء لتخفيف معاناة مواطنيها
2022-07-08
إقبال لافت على الجناح السوري في معرض (المدن المتوائمة مع العاصمة الإيرانية)
2022-07-08
إدريس: واشنطن ترتكب جرائم حرب بحق الشعب السوري
2022-07-07
تخريج دفعة طلاب من جامعة باومان الروسية بينهم 17 طالباً سورياً
2022-07-07
محليات
الحرارة حول معدلاتها وفرصة لهطل زخات محلية على الساحل
2022-07-10
محطة حلب الحرارية.. تحدت ظلام الإرهاب والحصار وعادت لتولد النور
2022-07-10
بمناسبة العيد.. توزيع 4500 أضحية في دمشق
2022-07-10
وزير النقل: بذل أقصى الجهود لتوفير الخدمات المطلوبة في مطار دمشق الدولي
2022-07-10
الحرارة حول معدلاتها والجو بين الصحو والغائم جزئياً
2022-07-10
هزة أرضية بقوة 3 درجات جنوب غرب مدينة حلب
2022-07-10
الحرارة إلى انخفاض غداً والجو بين الصحو والغائم جزئياً
2022-07-09
رياضة
الصربي نوفاك ديوكوفيتش يحرز لقب ويمبلدون للمرة السابعة
2022-07-10
نوتينغهام يتعاقد مع عمر ريشاردز
2022-07-10
زينيت بطرسبورغ يحرز كأس السوبر الروسي للمرة الثالثة على التوالي
2022-07-10
لأول مرة في تاريخها .. الكازاخية ريباكينا تحرز بطولة ويمبلدون للتنس
2022-07-09
فيفا: السماح بخمسة تبديلات فى المباريات بشكل دائم موسم 2023
2022-07-09
يوفنتوس يضم دي ماريا رسمياً
2022-07-09
مانشستر سيتي يضم الأرجنتيني ألفاريز إلى صفوفه
2022-07-08
اقتصاد
1300 طن تقديرات إنتاج الإجاص في السويداء للموسم الحالي
2022-07-10
ميزان التبادل التجاري في التشيك يسجل عجزاً بمقدار 60.1 مليار كورون
2022-07-09
توفير درعا يمنح قروضاً بقيمة 600 مليون ليرة خلال 6 أشهر
2022-07-08
النفط يتجه لخسائر أسبوعية مع استمرار مخاوف الركود
2022-07-08
ارتفاع أسعار الذهب مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية
2022-07-08
ارتفاع الأسهم الأمريكية
2022-07-08
حصاد أكثر من 52 ألف هكتار من المساحات المزروعة بالقمح في الغاب
2022-07-07
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أجواء العيد في حمص
2022-07-10
تصوير: سامر الشامي
أجواء العيد في حمص
2022-07-10
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