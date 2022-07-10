باليتسكي: أغلب سكان منطقة زابوروجيا يرغبون بالانضمام إلى روسيا

موسكو-سانا

أكد رئيس الإدارة العسكرية والمدنية في منطقة زابوروجيا يفغيني باليتسكي أن أغلب سكان المنطقة يريدون اتباع سيناريو شبه جزيرة القرم في الانضمام إلى روسيا.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن باليتسكي قوله على قناته في تيليغرام اليوم إن “أكثر من 60 بالمئة من سكان منطقة زابوروجيا يرغبون في أن يروا أنفسهم كياناً منفصلاً داخل روسيا ويريدون أن يتبعوا سيناريو شبه جزيرة القرم” مشيراً إلى أن الاستعدادات لإجراء استفتاء حول مسألة انضمام المنطقة إلى روسيا يمكن أن تتم خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وأوضح باليتسكي أن شبه جزيرة القرم هي مؤشر بالنسبة للمنطقة فعندما أصبحت جزءاً من روسيا تم بناء الطرق وزيادة الرواتب وتعزيز المجال الاجتماعي كما حققت المنطقة نتائج عظيمة في بناء وتطوير البنية التحتية قائلاً إنه “على الرغم من الأكاذيب التي تتدفق من القنوات الأوكرانية والأجنبية فإننا نرى الحقيقة ونتحدث إلى الناس ونعرف الطريق الذي نريد أن نسير فيه”.

وكان الجيش الروسي حرر منطقة خيرسون جنوب أوكرانيا بأكملها وجزءاً من آزوف بمنطقة زابوروجيا خلال عمليته العسكرية الخاصة لحماية دونباس حيث تم تشكيل إدارات عسكرية ومدنية في هذه المناطق.

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