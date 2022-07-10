نجاح 80 متقدماً لامتحانات الشهادة الثانوية في سجن دمشق المركزي

دمشق-سانا

أظهرت نتائج امتحانات الشهادة الثانوية العامة التي صدرت في السابع من تموز الجاري نجاح 80 من نزلاء سجن دمشق المركزي من بين الذين تقدموا لنيل الشهادة الثانوية وعددهم 99 متقدماً.

وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم: “ضمن العملية التأهيلية التي تنتهجها الوزارة في إعادة تأهيل نزلاء السجون ودمجهم في المجتمع ليكونوا فاعلين و مؤثرين فيه إيجاباً تقدم خلال هذا العام في ثانوية سجن دمشق المركزي في سجن عدرا 99 نزيلاً بينهم عشر نزيلات من سجن النساء للحصول على الشهادة الثانوية العامة بفروعها “العلمي والأدبي والتجاري وتقنيات الحاسوب” وقد نجح منهم ثمانون نزيلاً وحصل بعضهم على درجات عالية”.

يذكر أن وزارة الداخلية أحدثت مؤخراً بالتعاون مع وزارة التعليم العالي مركز نفاذ للجامعة الافتراضية في سجن دمشق المركزي في عدرا لتمكين الناجحين في الشهادة الثانوية من نزلاء السجون من متابعة تحصيلهم العلمي لنيل الشهادات الجامعية والعليا.