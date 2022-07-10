علماء يطورون تقنية التمثيل الضوئي الاصطناعي لتغذية النباتات

واشنطن-سانا

طور علماء أمريكيون عملية التمثيل الضوئي التي يقوم بها النبات للتغذية إلى عملية اصطناعية جديدة تعتمد على التحفيز الكهربائي ما قد يؤدي إلى تغيير في إنتاج الغذاء وزيادة كفاءته وتخفيف أضرار أزمة المناخ.

التجربة التي قام بها علماء جامعة كاليفورنيا في ولاية ريفرسايد وجامعة ديلاوير الأمريكتين ونشرها موقع (ساينس أليرت) العلمي استطاعت تجاوز الحاجة إلى التمثيل الضوئي البيولوجي تماماً وإنشاء طعام مستقل من ضوء الشمس باستخدام التمثيل الضوئي الاصطناعي لدرجة أنها فازت بتحدي الغذاء في الفضاء التابع لوكالة ناسا لتوفير الغذاء لمستكشفي الفضاء في المستقبل.

وحول آلية الطريقة الجديدة أوضح العلماء أنها استخدمت عملية تحفيز كهربائي من خطوتين لتحويل ثاني أكسيد الكربون والكهرباء والماء إلى الخلات أو الأسيتات وهي ملح أو إستر لحمض الخليك الذي يعد المكون الرئيس للخل ثم تستهلك الكائنات الحية المنتجة للغذاء الخلات الناتجة في الظلام لتنمو مشيرين إلى أن الاقتران مع الألواح الشمسية لتوليد الكهرباء مكن هذا النظام الهجين من تحويل ضوء الشمس لطعام.

وأوضح الباحث والأستاذ المساعد في الهندسة الكيميائية والبيئية في جامعة كاليفورنيا (روبرت جينكرسون) أن الطريقة جديدة تعتمد على المحللات الكهربائية وهي أجهزة تستخدم الكهرباء لتحويل المواد الخام مثل ثاني أكسيد الكربون إلى جزيئات ومنتجات مفيدة.

من جانبه بين الباحث فنغ جياو من جامعة ديلاوير أن التجارب أظهرت أن مجموعة كبيرة من الكائنات الحية المنتجة للغذاء تمكن زراعتها في الظلام مباشرة على ناتج المحلل الكهربائي الغني بالخلات بما في ذلك الطحالب الخضراء والخميرة والفطريات التي تنتج فطر عيش الغراب لافتاً إلى أن إنتاجها بهذه التقنية أكثر كفاءة في استخدام الطاقة بـ 4 أضعاف من زراعتها بطريقة التمثيل الضوئي العادية.

بدورها أكدت المؤلفة الرئيسة المشاركة في الدراسة طالبة الدكتوراه في مختبر جينكرسون (إليزابيث هان) أن البحث جار الآن في إمكانية استخدام هذه التكنولوجيا لزراعة نباتات المحاصيل إذ لدى تطبيقها على بعض النباتات استطاعت اللوبياء والبندورة والتبغ والأرز والكانولا والبازلاء استخدام الكربون من الخلات عند زراعتها في الظلام كما أن هذه التكنولوجيا تفتح المجال أيضاً لزراعة المحاصيل في المدن ومناطق أخرى غير المناسبة للزراعة.

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