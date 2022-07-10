وزير النقل: بذل أقصى الجهود لتوفير الخدمات المطلوبة في مطار دمشق الدولي

دمشق-سانا

تفقد وزير النقل المهندس زهير خزيم صباح اليوم سير العمل في مطار دمشق الدولي واطلع على الإجراءات المقدمة للقادمين والمغادرين عبره وعلى متن طائرات شركات الطيران المختلفة خلال فترة عطلة عيد الأضحى المبارك.

واستمع الوزير خزيم لملاحظات المسافرين حول الخدمات المقدمة ومقترحاتهم لتطوير وتحسين الخدمات داعياً كل الكوادر والجهات الموجودة في المطار إلى بذل أقصى الجهود والتعاون للاستثمار الأمثل للموارد وفق الإمكانات المتاحة في سبيل توفير الخدمات المطلوبة في المطار وداخل الطائرة.

ونوه الوزير خزيم في تصريح لمراسل سانا بجهود الخبرات الفنية والإدارية التي تعمل ليلاً نهاراً للحفاظ على التجهيزات والمعدات الأرضية والصيانة الدورية للطائرات والتأكد المستمر من سلامة وأمان التشغيل مع الجاهزية الدائمة لكل المعدات والتجهيزات الفنية المشغلة للمطار وللطائرات.

غصوب عبود

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