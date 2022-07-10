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1300 طن تقديرات إنتاج الإجاص في السويداء للموسم الحالي

2022-07-10

السويداء-سانا
قدرت مديرية الزراعة في السويداء بشكل أولي إجمالي إنتاج المحافظة من ثـمار الإجاص للموسم الحالي بنحو 1300 طن.

وذكر معاون مدير الزراعة المهندس علاء شهيب في تصريح لمراسل سانا أن إنتاج الإجاص مقبول قياساً بالظروف الجوية غير المناسبة خلال الموسم الحالي وأقل نسبياً من الموسم الماضي والذي سبقه.

وأضاف شهيب إن إجمالي المساحات المزروعة في الإجاص بالمحافظة يبلغ 940 دونماً وعدد الأشجار الكلي فيها نحو 155 ألف شجرة ويشكل المثمر منها 131 ألف شجرة.

وأنتجت محافظة السويداء من محصول الإجاص الموسم الماضي 1434 طناً وفي الموسم الذي سبقه 1698 طناً.

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