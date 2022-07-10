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الحرارة حول معدلاتها والجو بين الصحو والغائم جزئياً

2022-07-10

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلاً لتصبح حول معدلاتها نتيجة تأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو صيفياً عادياً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة لهطل زخات محلية خفيفة من المطر على المنطقة الساحلية وسديمياً مغبراً على المناطق الشرقية والبادية وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية في المناطق الساحلية والجنوبية والشمالية بينما تكون شمالية غربية في المناطق الشرقية والبادية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تثير الغبار في المناطق الشرقية والبادية والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغداً تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أدنى بقليل والجو صيفي عادي بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات محلية خفيفة من المطر على المنطقة الساحلية وسديمي مغبر على المناطق الشرقية والبادية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام..

  الأحد الاثنين الثلاثاء
دمشق 36 / 19 35 / 19 37 / 20
القنيطرة 28 / 17 27 / 17 29 / 19
درعا 33 / 19 33 / 19 35 / 20
السويداء 29 / 15 29 / 18 31 / 18
حمص 31  / 21 32 / 21 33 / 22
حماة 34 / 23 35 / 23 38 / 24
الحسكة 40/ 25 39  / 27 42 / 31
اللاذقية 29 / 26 30 / 26 30 / 26
طرطوس 32 / 25 32 / 23 32 / 24
حلب 34 / 23 35 / 23 38 / 24
ادلب 31 / 22 32 / 22 34 / 22
دير الزور 40/ 26 39 / 28 43 / 30
الرقة 38 / 24 38 / 26 41 / 28

 

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