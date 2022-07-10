الحرارة إلى انخفاض غداً والجو بين الصحو والغائم جزئياً

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلاً لتصبح حول معدلاتها لمثل هذه الفترة نتيجة تأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غداً صيفياً عادياً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة لهطل زخات محلية خفيفة من المطر على المنطقة الساحلية وسديمياً مغبراً على المناطق الشرقية والبادية.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة في المناطق الشرقية تثير الغبار في تلك المناطق والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…