(القطار).. عمل مسرحي للأطفال على خشبة ثقافي السويداء

السويداء-سانا

انطلقت اليوم على خشبة مسرح قصر الثقافة بالسويداء عروض مسرحية (القطار) الموجهة للأطفال ضمن تظاهرة فرح الطفولة التي تنظمها مديرية المسارح والموسيقا بوزارة الثقافة والمسرح القومي بالسويداء.

والمسرحية من نص فريحة حسن وإعداد وإخراج مدير المسرح القومي رفعت الهادي وتدور مجرياتها حول مجموعة شخصيات كرتونية من حكايات الأطفال مثل السندباد وساندريلا وبائعة الكبريت وعلاء الدين والمصباح والتي هربت كما أوضح الهادي لمراسل سانا من قصصها وتجمعت في محطة القطار.

وتابع إن تجمع هذه الشخصيات في محطة القطار بقصد السفر كونه في ظل الحروب والأزمات لم يعد هناك من يجد وقتاً لقراءة قصصهم أو يكملها أو يشاهدهم حتى النهاية فأصبحوا معزولين ليتفاجؤوا أن سائق القطار طفل قارئ لقصصهم وعارف بشخصياتهم فيحاول إقناعهم بعدم السفر وأن الأمل يبقى موجوداً بالمستقبل وبالتالي يقررون جميعاً أن يبقوا لأن مدننا جميلة بوجود ناسها.

وأشار الهادي إلى أن العرض أتى مزجاً ما بين التقنيات السينمائية والمسرحية من خلال دمج ما بين الحكاية والشخصيات الكرتونية على المسرح والحكاية المصورة من خلال تنقل الممثلين نفسهم من قلب شاشة السينما إلى خشبة المسرح بلحظة تطابق ما بين المشهدين ليتابعوا أدوارهم بشكل حي على الخشبة حيث تم تطبيق هذه التقنية لأول مرة على مسرح السويداء الأمر الذي شد من إيقاع العمل ورفع من سويته وصنع مفاجأة ودهشة عند الطفل والأهالي.

شارك في أداء العرض الذي يستمر حتى الثلاثاء الـ 12 من الشهر الجاري كل من فوزي الهادي وليال الهادي وراما زين الدين وايوب الصفدي وهيفاء الأعور والطفل عمر صافي .. وفي الكادر الفني في الفيديو والمونتاج والتصوير لجين الهادي وفي الاضاءة فيصل حاطوم مع منى الهادي.

ديار نصر

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