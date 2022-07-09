برلماني روسي: مزاعم الغرب حول فرض حصار بحري على أوكرانيا محض هراء

موسكو-سانا

رفض النائب في مجلس الدوما الروسي عن شبه جزيرة القرم ميخائيل شيريميت المزاعم الغربية حول فرض روسيا لحصار بحري على أوكرانيا واصفاً هذه المزاعم بأنها “محض هراء”.

ونقلت وكالة نوفوستي عن شيريميت قوله: “كل تصريحاتهم هراء….لا يوجد حصار بحري على أوكرانيا….ويمكن للسفن الأوكرانية المحملة بالحبوب أن تغادر الموانئ على طول الطرق المحددة والجانب الروسي لا يتدخل في ذلك”.

ولفت إلى أن “السياسيين الغربيين صامتون بشأن حقيقة أن الجيش الأوكراني منع خروج السفن من الموانئ الأوكرانية على ساحل البحر الأسود” لافتاً إلى أنه بناء على طلب من النظام في كييف تم تلغيم المياه المحيطة بالموانئ ما شكل خطراً على سلامة الملاحة في البحر الأسود.

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