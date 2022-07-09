فيفا: السماح بخمسة تبديلات فى المباريات بشكل دائم موسم 2023

نيون-سانا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السماح بإجراء خمسة تبديلات في المباريات بشكل دائم في موسم 2022-2023

وأوضح الفيفا فى بيان عبر موقعه الرسمي أن القرار الجديد يتيح لأي فريق إجراء خمسة تبديلات على ثلاث فترات فقط خلال المباريات أما التبديلات التي تجرى في فترة الاستراحة وعقب نهاية الوقت الأصلي وقبل اللجوء لشوطين إضافيين فلا تعد ضمن الثلاث فترات المسموح فيها بالتبديلات.

وقال الاتحاد: “إنه في حال عدم استخدام أي فريق للفترات الثلاث المسموح له فيها بالتبديلات فيمكن ترحيل العدد غير المستخدم إلى الشوطين الإضافيين كما تقرر زيادة عدد اللاعبين على مقاعد البدلاء من (12) إلى (15)”.

وكانت المرة الأولى التي تم فيها زيادة عدد التبديلات من ثلاثة إلى خمسة قبل عامين بعد استئناف النشاط الكروي في ظل تفشى فيروس كورونا.

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