طلاب حلب الأوائل حققنا تفوقنا بالمثابرة وتنظيم الوقت

حلب – سانا

عبر تنظيم الوقت والتعاون مع الأسرة التربوية في المدرسة والأمل بتحقيق التفوق منذ بداية العام الدراسي نصائح أتفق عليها ثلة من الطلاب المتفوقين على مستوى حلب في الشهادة الثانوية العامة بكافة فروعها وساهمت في تحقيق طموحاتهم وآمالهم بمتابعة تحصيلهم العلمي ورسم درب النجاح.

وفي تصريحات لمراسلة سانا عبر عدد من طلبة شهادة الثانوية العامة بفروعها المختلفة عن فرحتهم بنجاحهم والتفوق الذي حققوه حيث أوضح الطالب محمد نور علوزي من ثانوية زكي جمعة والذي نال المرتبة الأولى على مستوى سورية بالفرع العلمي بمجموع قدره 2900 من أصل 2900 درجة أنه اعتمد على نفسه بشكل أساسي بالدراسة خلال العام وعمل على تنظيم وقته مؤكداً أن الثقة بالنفس والإصرار هما مفتاح التفوق.

وأعرب محمود والد الطالب عن سعادته بتفوق ابنه مؤكداً أن أسرته عملت جاهدة على تشجيعه وتوفير الأجواء الهادئة والمناسبة له وبالتالي تحقيق حلمه بالتفوق.

وأشارت المتفوقة آلاء باشا من طلاب ثانوية العودة الخاصة من الفرع العلمي والتي نالت مجموعاً قدره 2890 من أصل 2900 درجة وحازت على الدرجة الثانية على مستوى حلب إلى أنها ستستمر بمتابعة تحصيلها العلمي والدراسة في الكلية الطبية التحضيرية.

وبينت الطالبة شذا ديبه من طلاب مؤسسة الحياة التعليمية الخاصة من الفرع العلمي والتي نالت مجموعا قدره 2898 من أصل 2900 درجة وحازت على الدرجة الثالثة على مستوى حلب أن أهم عوامل التفوق التي تجسدت لديها هو عدم الإهمال في سنوات المرحلة الثانوية السابقة لأنها نسق تصاعدي مع الالتزام بتنظيم الوقت منذ بداية السنة وعدم التوتر والقلق داخل القاعة الامتحانية.

وأضافت والدتها المهندسة ريما غزال البر إنها عملت على تأمين الأجواء المناسبة والهادئة وكل المستلزمات وتقديم الدعم النفسي لها.

وبين كل من الطالبة زين قباني من ثانوية حلب الخاصة التي تطمح بدخول كلية الآداب قسم اللغة الإنكليزية وبوغوص بديان من الثانوية السورية الخاصة المختلطة والذي يطمح بدخول كلية الحقوق أن الأسرة لها الفضل الكبير في تفوقهما من خلال توفير الأجواء الهادئة والمريحة للدراسة وتنظيم الوقت والتركيز أثناء الدراسة إلى جانب بذل الجهود المضاعفة خلال العام.

ولفتت الطالبة فاطمة عمري من ثانوية التجارة الأولى للبنات والتي نالت مجموعاً قدره 4379 درجة وحققت المرتبة الأولى على مستوى حلب في الشهادة الثانوية المهنية التجارية إلى متعة الدراسة في التعليم التجاري والتي من خلالها حققت تفوقها بمتابعة الكادر التدريسي وتحقيق حلمها بدخول كلية الاقتصاد.

ولفت الطالب مهند أبو دبوس من الثانوية الصناعية الثانية حرفة تقنيات الكترونية والذي نال مجموعاً قدره 4372 درجة وحقق المرتبة الأولى على مستوى حلب في الشهادة الثانوية المهنية الصناعية إلى أنه حقق التفوق من خلال نظرته للتعليم المهني بأنه المفتاح للدخول إلى الفرع الذي يرغب دراسته وهو كلية الهندسة الإلكترونية.

وقال المهندس عبد الباسط والد الطالب مهند إن مساعدة الأهل للطالب والمتابعة والمثابرة من أهم عوامل التفوق إضافة إلى المتابعة المستمرة من قبل الكوادر التدريسية في ثانويته لافتاً إلى أنه أيضاً حصل على المرتبة الأولى على مستوى القطر في العام 1985 وعمل على نقل تجربته إلى ابنه ليستفيد منها.

بريوان محمد

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