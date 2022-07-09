فعالية ترفيهية لأطفال الميتم بحمص بمناسبة عيد الأضحى المبارك

حمص-سانا

بمناسبة عيد الأضحى المبارك أقامت محافظة حمص بمشاركة فريق حمص لدراجي سورية فعالية ترفيهية لأطفال الميتم بحي الوعر تضمنت عرضاً للدراجات والعاباً ترفيهية.

وخلال مشاركته الأطفال الأيتام فرحتهم بالعيد أشار محافظ حمص المهندس بسام بارسيك في تصريح لمراسلة سانا إلى أن أطفال سورية جميعاً هم العيد ورسم الابتسامة على وجوههم وإدخال الفرح إلى قلوبهم أعظم وأنبل عمل ممكن تقديمه إليهم في العيد.

ولفت علي سليمان رئيس فريق حمص لدراجي سورية إلى أن هذه المبادرة تهدف لمشاركة الأطفال الأيتام فرحة العيد ورسم البسمة على وجوههم وتعريفهم بمزايا الدراجة عن طريق تقديم عروض لا تخلو من المهارة والتشويق.

حضر الفعالية مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل في حمص ومدير الأوقاف وفعاليات أهلية.

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