100 % نسبة نجاح طلاب معهد التربية الخاصة للمكفوفين في امتحانات شهادة الثانوية العامة

دمشق-سانا

بلغت نسبة نجاح الطلاب في امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعها الأدبي بمعهد التربية الخاصة لتأهيل المكفوفين بدمشق التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل 100 بالمئة وفق مديرته ندى أبو الشامات.

وفي تصريح لــ سانا بينت أبو الشامات أن سبب نسبة النجاح هذه يعود لإرادة الطلاب القوية وإصرارهم لإثبات ذاتهم ومتابعة تحصيلهم العلمي إضافة إلى جهود الكادر التدريسي والإداري في المعهد واهتمام ومتابعة الأهل لأبنائهم وتهيئة الدعم النفسي والجو المناسب لهم.

وأشارت أبو الشامات إلى أن عدد طلاب المعهد يصل إلى أكثر من 160 طالباً وطالبة من عمر 6 سنوات حتى 18 عاماً يتلقون تعليمهم وفق منهاج وزارة التربية الذي يطبع بطريقة برايل سماعية لطلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة ما يعطي الطالب خيار الاستماع أو القراءة.

ولفتت أبو الشامات إلى أن الطلاب الأوائل في المعهد هم غسان حسام السمارة وحصل على المرتبة الأولى بمجموع قدره 2309 علامات وفي المرتبة الثانية ليث الله سمير مجركش 2287 علامة والطالب جواد علي علوش في المرتبة الثالثة بمجموع 2213 .

الطالب غسان سمارة أوضح أن الأشخاص ذوي الإعاقة لديهم الكثير من الإمكانيات ليكونوا منتجين وفاعلين في المجتمع لافتاً إلى أنه تعلم العزف على آلتي الأورغ والبيانو منذ أن كان في الرابعة من عمره ضمن معاهد خاصة ويتابع تنمية موهبته الموسيقية باستمرار من خلال دراسة التأليف الموسيقي وأنه يتمنى أن يكون من طلاب المعهد العالي للموسيقا بعد حصوله على الشهادة الثانوية.

وعن طموحه المستقبلي تحدث الطالب جواد علوش حيث قال: “إنه يرغب في دخول قسم الأدب الانكليزي اختصاص الترجمة” بينما أشارت الطالبة جودي سليمان إلى أنها ترغب في العمل بمجال الإعلام بعد نجاحها مضيفة إن الإنسان يصنع المستحيل إذا امتلك العقل والإرادة.

مهند سليمان

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