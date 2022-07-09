السفارة الروسية في واشنطن: أمريكا تسعى لإطالة الصراع في أوكرانيا

واشنطن-سانا

أكدت السفارة الروسية في واشنطن أن الولايات المتحدة تحاول إطالة أمد الصراع في أوكرانيا بأي ثمن.

ونقلت وكالة نوفوستي عن السفارة قولها في بيان اليوم “إنه يكمن وراء الشحنة الأمريكية المرتقبة إلى أوكرانيا رغبة واشنطن الجامحة في إطالة أمد الصراع بأي ثمن للتعويض عن الخسائر المتزايدة التي تتكبدها كتائب القوميين المتطرفين والقوات المسلحة الأوكرانية”

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أصدر مرسوماً بتخصيص 400 مليون دولار كحزمة مساعدات عسكرية أخرى لأوكرانيا تضم أربعة أنظمة راجمات صواريخ من طراز (هيمارز).

وأشارت السفارة إلى أن حديث ممثلي الولايات المتحدة حول الأغراض الدفاعية لاستخدام الأسلحة الأمريكية في أوكرانيا هو حجج مفلسة غير مجدية موضحاً أن سلطات كييف والتشكيلات القومية المتطرفة تستخدم هذه الأسلحة الأمريكية لتدمير مدن دونباس حيث تشن القوات الأوكرانية باستمرار هجمات تستهدف المناطق السكنية باستخدام قذائف الناتو من عيار 155 ملم.

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