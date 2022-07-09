ماسك يلغي صفقة شراء (تويتر) والأخيرة تعتزم مقاضاته

واشنطن-سانا

ألغى مالك شركة (تسلا) للسيارات الكهربائية الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أمس صفقته لشراء منصة التواصل الاجتماعي (تويتر) متهماً إياها بتقديم (بيانات مضللة) حول عدد الحسابات الوهمية.

وفي رسالة نشرتها هيئة البورصات والأوراق المالية الأمريكية أكد محامو ماسك أن منصة (تويتر) لم تحترم التزاماتها الواردة في الاتفاق ولا سيما من خلال تقديم معلومات خاطئة ومضللة بشأن عدد الحسابات المزيفة والبريد العشوائي كان قد استند إليها ماسك على ما يبدو للدخول في اتفاقية الشراء.

واعتبر محامو ماسك أن الأخير “يمارس حقه بإلغاء الاتفاق والتخلي عن الصفقة”.

وفي المقابل أعلن بريت تايلور رئيس موقع (تويتر) أن الشركة ستتخذ إجراءات قانونية بهدف إلزام ماسك بتنفيذ صفقة شراء المنصة مضيفاً أن “مجلس الإدارة ملتزم بإتمام الصفقة بالسعر والشروط المتفق عليها مع ماسك”.

وتقول تويتر أن عدد الحسابات المزيفة على منصتها أقل من 5 بالمئة فيما يعتقد الملياردير وفريقه أن الشبكة تكذب وأن ذلك يؤثر على قيمة الشركة واستمراريتها.

ويفتح إلغاء ماسك الصفقة البالغة 44 مليار دولار التي وقعها في نيسان الماضي الباب أمام معركة قضائية مع الشركة حول رسوم فسخ الصفقة والتي قد تصل إلى مليار دولار وأكثر.

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