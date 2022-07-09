مصرع 16 شخصاً جراء الفيضانات في الشطر الهندي من كشمير

سريناغار-سانا

لقي 16 شخصاً مصرعهم ولا يزال العشرات في عداد المفقودين جراء فيضانات تسببت بها الأمطار الغزيرة التي ضربت الشطر الهندي من كشمير أمس.

ونقلت وكالة شينخوا عن مدير عام القوة الوطنية للاستجابة للكوارث أتول كاروال قوله ” تم تأكيد مقتل 16 شخصاً ويبدو أن نحو 40 آخرين لا يزالون في عداد المفقودين جراء الفيضانات التي وقعت بالقرب من ضريح الكهف الهندوسي” مشيراً إلى أن أربع فرق من القوة الوطنية تشارك مع أكثر من مئة منقذ في عمليات البحث والإنقاذ.

وذكرت التقارير أنه تم نقل حوالي 15 ألف شخص إلى أماكن آمنة بعد العاصفة المطيرة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency