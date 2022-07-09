الاتحاد الوطني لطلبة سورية يشارك في مهرجان عموم قبرص الـ 34 للشباب والطلبة

نيقوسيا-سانا

شارك الاتحاد الوطني لطلبة سورية في مهرجان (عموم قبرص الـ 34 للشباب والطلبة) الذي أقامته منظمة ايدون في العاصمة نيقوسيا في الفترة من الـ 6 إلى الـ 8 من حزيران الجاري تحت شعار (بالتنظيم والنضال نأخذ العالم بأيدينا).

وشهد المهرجان مشاركة عالمية واسعة للأحزاب والمنظمات الطلابية والشبابية المناهضة للإمبريالية وتضمن ندوات وحوارات سياسية ومعارض ثقافية وسياحية وحفلات فنية.

وقدم رئيس فرع الاتحاد الوطني لطلبة سورية في قبرص خلال المشاركة شرحاً مفصلاً عن مجريات الأحداث في سورية والحرب الإرهابية التي تتعرض لها مشدداً على أن تضامن الشعب السوري مع جيشه وقيادته كان القوة العظمى في محاربة العدوان الإمبريالي على سورية.

وتخلل المهرجان زيارة الامين العام للحزب التقدمي للشعب العامل في قبرص الراعي لأعمال المهرجان ستيفنوس ستيفانو حيث قدم تحياته ومحبته للشعب السوري المناضل متمنياً لسورية وشعبها النصر والأمان.

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