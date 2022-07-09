بيانات حكومية: إزالة الأشجار في غابات الأمازون تصل لمستوى قياسي

برازيليا-سانا

كشفت بيانات حكومية أن إزالة الأشجار في غابات الأمازون المطيرة في البرازيل وصلت إلى مستوى قياسي في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بعد تدمير منطقة تزيد مساحتها على خمسة أضعاف مساحة مدينة نيويورك الأميركية.

ونقلت وكالة رويترز عن وكالة أبحاث الفضاء الوطنية البرازيلية قولها “بدءاً من شهر كانون الثاني إلى حزيران الماضيين تمت إزالة 3988 كيلومتراً مربعاً من الأشجار في غابات الأمازون المطيرة ويمثل ذلك زيادة بنسبة 10.6 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي وأعلى مستوى منذ أن بدأت الوكالة بتسجيل بيانات حول ممارسة إزالة الغابات في منتصف عام 2015”.

وفي الأشهر الستة الأولى من العام الجاري سجلت ولاية أمازوناس الواقعة في قلب الغابات المطيرة دماراً أكبر من أي ولاية أخرى لأول مرة.

وتحتوي الأمازون وهي أكبر غابة مطيرة في العالم على كميات كبيرة من الكربون والتي يتم إطلاقها مع تدمير الأشجار ما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي وتغير المناخ.

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