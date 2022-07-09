وزير الخارجية الصيني: على واشنطن وبكين العمل معاً

بالي-سانا

أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن على الصين والولايات المتحدة العمل معاً لمحاولة تخفيف التوتر بينهما.

ونقلت وكالة فرانس برس عن وانغ قوله في مستهل اجتماع مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن اليوم في جزيرة بالي الإندونيسية إن “الصين والولايات المتحدة بلدان كبيران لذا من الضروري أن تحافظا على تبادلات طبيعية بينهما وتعملا معاً لضمان أن تستمر هذه العلاقة في التقدم على المسار الصحيح على أساس الاحترام المتبادل”.

من جانبه قال بلينكن “إن هناك أشياء كثيرة يجب مناقشتها ونتطلع إلى حوار مثمر وبناء”.

ويجتمع بلينكن ووانغ شخصياً للمرة الأولى منذ تشرين الأول الماضي لتمهيد الطريق لمحادثات افتراضية متوقعة في الأسابيع المقبلة بين الرئيسين الأميركي جو بايدن والصيني شي جين بينغ.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency