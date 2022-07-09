تعطل خدمات أكبر شركة اتصالات في كندا يؤدي إلى شلل في كل القطاعات

أوتاوا-سانا

تعرضت شبكة (روجرز للاتصالات) أكبر شبكة هواتف جوالة وإنترنت في كندا لعطل كبير اليوم أدى إلى شلل في كل القطاعات في البلاد.

ووفقاً لموقع نيتبلوكس المهتم بشؤون الإنترنت فقد بدأ انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت في الرابعة والنصف صباحاً وامتد تأثيره إلى ماكينات الصراف الآلي والخطوط الساخنة إضافة إلى تأثر أعمال حكومية بالأعطال الرئيسية التي تعرضت لها الشبكة وسط تعهدات من قبل رئاسة الشركة بالعمل على حل المشكلة التي أثرت في جميع أنحاء البلاد في أقرب وقت ممكن.

ولم تعلن حتى الآن أسباب انقطاع الاتصالات الخاصة بهذه الشبكة العملاقة وهو الانقطاع الثاني من نوعه الذي تتعرض له في 15 شهراً.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency