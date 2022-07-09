ميزان التبادل التجاري في التشيك يسجل عجزاً بمقدار 60.1 مليار كورون

براغ-سانا

كشفت بيانات حكومية تشيكية أن ميزان التبادل التجاري الخارجي للبلاد خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام انتهى بعجز قدره 60.1 مليار كورون أي بنحو 2.6 مليار دولار.

وكان التبادل التجاري في نفس الوقت من العام الماضي انتهى بفائض قدره 85 مليار كورون تشيكي.

وأشار مكتب الإحصاء التشيكي إلى أن حجم الصادرات لم يكن بمستوى الواردات التي سجلت ارتفاعاً قدره 17.6 بالمئة في حين ارتفعت الصادرات خلال هذه الفترة بمقدار 7.9 بالمئة.

وعلى خلاف التراجع القائم في أداء التبادل التجاري الخارجي فإن الصناعة حققت خلال أيار الماضي وبعد 3 أشهر من التراجع نمواً بمقدار 3.3 بالمئة كما ارتفع الإنتاج في قطاع البناء بمقدار 3.3 بالمئة أيضاً بعد أن كان قد ارتفع في نيسان بمقدار أربعة بالمئة.

وفي السياق نفسه أعلن مكتب الإحصاء عن ارتفاع المديونية الحكومية التشيكية خلال الربع الأول من هذا العام بمقدار 171 مليار كورون أي بنحو 7.43 مليار دولار مقارنة بنفس الربع من العام الماضي.

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