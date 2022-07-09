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الرئيس الأسد يقدم التهاني لرجال جيشنا العربي السوري بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك

2022-07-09

دمشق-سانا

تقدم السيد الرئيس الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة رئيس الجمهورية  إلى رجال جيشنا العربي السوري الأباة الميامين ضباطاً وصف ضباط وأفراداً وعاملين مدنيين بالتهاني القلبية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وتمنى الرئيس الأسد لهم ولعائلاتهم الكريمة ولأبناء شعبنا الأبي دوام الصحة والعافية والأمان والسلام سائلاً الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على وطننا الحبيب وقد تحرر من رجس الإرهاب وداعميه ومن الاحتلال ومرتزقته واستعاد عافيته وألقه ومكانته المحورية في المنطقة والعالم وأن يتغمد شهداءنا الأبرار برحمته الواسعة ويشفي جرحانا الأبطال.

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