إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية في مقاطعة بريانسك الروسية

موسكو-سانا

أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرة مسيرة أوكرانية في مقاطعة بريانسك غربي روسيا.

ونقل موقع روسيا اليوم عن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية ألكسندر بوغوماز قوله على قناته في تليغرام: أسقطت أنظمة الدفاع الجوي التابعة للقوات المسلحة الروسية طائرة أوكرانية من دون طيار في منطقة كاراتشيفسكي.

وكانت القوات الأوكرانية قصفت أمس قرية نيكيسليتسا الحدودية في منطقة بريانسك وحسب حاكم المنطقة لم يسقط ضحايا أو جرحى كما لم تتأثر المباني السكنية ومرافق البنية التحتية.

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