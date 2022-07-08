الصين تدعو مجموعة العشرين إلى تعددية حقيقية وشراكات قائمة على الاحترام

بالي-سانا

دعا عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي اليوم إلى التمسك بتعددية حقيقية وإقامة تعاون متبادل الربح وتحقيق الشمول والارتباطية في إطار مجموعة الـ 20.

ونقلت وكالة شينخوا عن وانغ قوله في كلمة ألقاها اليوم خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة الـ 20 الذي عقد في بالي بإندونيسيا إنه “يتعين على الدول الأعضاء بمجموعة الـ 20 أن تؤسس شراكات قائمة على الاحترام المتبادل والتشاور على قدم المساواة”.

ولفت إلى وجوب تعزيز التنسيق في سياسات الاقتصاد الكلي للدفع نحو تحقيق تعاف ونمو شاملين للاقتصاد العالمي داعياً الدول إلى الحفاظ بشكل مشترك على سلاسل إمداد دولية مستقرة لتخفيف الضغط الذي يفرضه التضخم العالمي.

كما دعا الدول الأعضاء بمجموعة الـ 20 إلى إعطاء الأولوية للتنمية وتعزيز التعاون في مجالات الحد من الفقر ومكافحة فيروس كورونا والبنية التحتية والتنمية الخضراء مؤكداً أن بلاده ستواصل الدعوة إلى محادثات السلام وتعزيز الحوار بشأن القضية الأوكرانية وستقف دائماً بجانب السلام.

وعقدت الدول الأعضاء بمجموعة الـ 20 مناقشات حول مواضيع تشمل وقف إطلاق النار ووقف الأعمال العدائية والتعافي الاقتصادي بعد جائحة كورونا والسلاسل الصناعية وسلاسل الإمداد وأمن الغذاء والطاقة واتفقت على أنه من الضروري إفساح المجال الكامل للدور المهم لمجموعة الـ 20 وتعزيز التعددية وزيادة الثقة ومنع الانقسامات العالمية.