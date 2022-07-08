تفكيك خلية إرهابية شمال غرب إيران

طهران-سانا

أعلنت إيران اليوم تفكيك خلية إرهابية مسلحة في محافظة أذربيجان الغربية شمال غرب البلاد.

وجاء في بيان لإحدى وحدات حرس الثورة الإسلامية الإيرانية “تمكنت القوة البرية التابعة لحرس الثورة بعملية استخبارية من رصد وتفكيك خلية إرهابية عند الجدار الحدودي لمدينة سلماس التابعة للمحافظة كانت تريد التسلل إلى الأراضي الإيرانية عبر الحدود الشمالية الغربية والقيام بعمليات تخريبية حيث تم القضاء على الخلية الإرهابية بالكامل وضبط كمية من الأسلحة والعتاد كانت بحوزة الإرهابيين”.

وأوضح البيان أنه لم تقع أي إصابات في صفوف قوات الحرس الثوري.

وكانت استخبارات الحرس الثوري الإيراني أوقفت أمس بعض الدبلوماسيين العاملين في السفارات الأجنبية في طهران بسبب قيامهم بأعمال تجسس في مناطق محظورة في البلاد.

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