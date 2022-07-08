41 خرقاً لقوى العدوان السعودي في الحديدة اليمنية

صنعاء-سانا

ارتكبت قوى العدوان السعودي ومرتزقتها 41 خرقاً جديداً لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع المسيرة نت اليمني عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق في الحديدة قوله اليوم: إن من بين الخروقات استحداث تحصينات قتالية وتحليق طائرات تجسسية في أجواء الجبلية إضافة إلى 3 خروق بقصف مدفعي و35 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اليمنية تم توقيعه عام 2018 بين الأطراف اليمنية في السويد.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency