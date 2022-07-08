صباغ: سورية تأسف لعدم تبني مشروع القرار المتوازن الذي قدمته روسيا وتستهجن إصرار الدول الغربية الثلاث الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على تضليل الحقائق ومواصلة تسييسها للعمل الإنساني وعرقلة أي جهد صادق للتخفيف من معاناة السوريين