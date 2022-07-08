صباغ: المتسبب في الأزمة الإنسانية في سورية هو السياسات الخاطئة لبعض الدول الغربية التي ما تزال تمارس التضليل والتزوير عبر ادعاء حرصها على توفير الدعم الإنساني للسوريين

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
إقبال لافت على الجناح السوري في معرض (المدن المتوائمة مع العاصمة الإيرانية)
2022-07-08
إدريس: واشنطن ترتكب جرائم حرب بحق الشعب السوري
2022-07-07
تخريج دفعة طلاب من جامعة باومان الروسية بينهم 17 طالباً سورياً
2022-07-07
المقداد يبحث مع رئيس مجلس الأمة الجزائري العلاقات بين البلدين
2022-07-07
المقداد لأبناء الجالية السورية في الجزائر: جميع الضغوط الخارجية على سورية ستفشل
2022-07-07
وزيرة الثقافة تبحث مع نظيرها الأبخازي سبل التعاون الثقافي
2022-07-07
وزيرة خارجية دونيتسك: سورية ستصبح واحدة من أكبر شركائنا في التجارة البحرية
2022-07-07
محليات
وزير الأوقاف: دلالات عيد الأضحى المبارك تعمق الالتزام بحب الوطن
2022-07-08
بسمة عيد.. مبادرة أهلية في الحسكة تقدم كسوة العيد لـ 300 طفل
2022-07-08
طرطوس.. اقبال على الأسواق لتأمين مستلزمات واحتياجات عيد الأضحى
2022-07-08
الاتصالات: مركز خدمة المواطن الإلكتروني مستمر بعمله خلال عطلة عيد الأضحى
2022-07-08
مبادرات مجتمعية وشبابية متنوعة للهلال الأحمر بالسويداء
2022-07-08
أجواء حارة وسديمية مغبرة في المناطق الشرقية والبادية
2022-07-08
الهيئة العامة لمستشفى درعا: جاهزية كاملة خلال عطلة العيد
2022-07-08
رياضة
مانشستر سيتي يضم الأرجنتيني ألفاريز إلى صفوفه
2022-07-08
أتلتيكو مدريد يتعاقد مع البرازيلي لينو بعقد طويل الأجل
2022-07-08
صفار يتوج ببطولة نادي سلمية بالشطرنج
2022-07-08
معن أسعد يطمح بذهبية أولمبياد باريس بعد تحطيمه أرقاماً سورية وعربية وآسيوية ومتوسطية-فيديو
2022-07-08
نادال ينسحب من ويمبلدون بسبب الإصابة
2022-07-07
ليفربول يمدد عقد غوميز حتى عام 2027
2022-07-07
سورية تتصدر قائمة الحضور الجماهيري في تصفيات كأس العالم بكرة السلة
2022-07-07
اقتصاد
توفير درعا يمنح قروضاً بقيمة 600 مليون ليرة خلال 6 أشهر
2022-07-08
النفط يتجه لخسائر أسبوعية مع استمرار مخاوف الركود
2022-07-08
ارتفاع أسعار الذهب مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية
2022-07-08
ارتفاع الأسهم الأمريكية
2022-07-08
حصاد أكثر من 52 ألف هكتار من المساحات المزروعة بالقمح في الغاب
2022-07-07
أسعار الذهب تنخفض مجدداً في السوق المحلية
2022-07-07
معاون وزير الكهرباء يوضح أهمية انضمام سورية للاتفاق الإطاري لإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية
2022-07-07
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في حلب.. السيدة أسماء الأسد تشارك بالجلسة الختامية لورشة تطوير أسواق الشارع المستقيم وتطلع على أعمال إعادة ترميم مدرسة سيف الدولة
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أجواء حارة وسديمية مغبرة في المناطق الشرقية والبادية
طقس اليوم: أجواء حارة وسديمية مغبرة في المناطق الشرقية والبادية
صباغ: المتسبب في الأزمة الإنسانية في سورية هو السياسات الخاطئة لبعض الدول الغربية التي ما تزال تمارس التضليل والتزوير عبر ادعاء حرصها على توفير الدعم الإنساني للسوريين
2022-07-08
2022-07-08
Afraa
سابق
صباغ: سورية تولي اهتماماً بالغاً لمتابعة الشأن الإنساني، وتبذل جهوداً حثيثة لتلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب السوري والتخفيف من معاناته
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الرئيس الأسد والسيدة أسماء الأسد يتجولان في أسواق حلب القديمة ويزوران الجامع الأموي
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صباغ: سورية تأسف لعدم تبني مشروع القرار المتوازن الذي قدمته روسيا وتستهجن إصرار الدول الغربية الثلاث الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على تضليل الحقائق ومواصلة تسييسها للعمل الإنساني وعرقلة أي جهد صادق للتخفيف من معاناة السوريين
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